Напад фаната на Аріану Гранде: з’явилися нові подробиці інциденту

Аріана Гранде

У Сінгапурі суд виніс вирок у справі, що сколихнула світ шоубізнесу: 26-річного Джонсона Вена засуджено до дев’яти днів ув’язнення після нападу на Аріану Гранде під час прем’єри її нового фільму «Wicked: Чародійка. Частина 2».

Інцидент на прем’єрі

Подія сталася 13 листопада на «червоній» доріжці в Universal Studios Singapore. Аріана Гранде, яка у стрічці повертається до ролі Глінди, йшла разом зі своїми колегами Синтією Еріво, Мішель Йео та Джеффом Голдблюмом, аж раптом чоловік у білій сорочці раптово перестрибнув через огорожу та кинувся до неї.

Синтія Еріво, Аріана Гранде, Мішель Єо, Джефф Голдблю/Фото пресслужби дистриб'ютора

На численних відеозаписах видно, як Вен хапає співачку за плечі та силоміць притягує до себе, поки шокована Гранде намагається відійти назад. Захистити Аріану миттєво кинулася Синтія Еріво — виконавиця ролі Ельфаби. Вона стояла між нападником та Гранде допоки підбігла охорона і відтягнула чоловіка.

Згодом з’ясувалося, що нападником був сумнозвісний Джонсон Вен, відомий у соцмережах як «Піжамний чоловік». Раніше він уже зривав концерти Кеті Перрі, The Weeknd та спортивні матчі.

Аріана Гранде і Синтія Еріво/Фото пресслужби дистриб'ютора

Друга спроба прориву та арешт

За матеріалами суду, після першого нападу Вен ще раз намагався перестрибнути через бар’єр, але охорона притиснула його до землі.

Вен опублікував власне відео інциденту в Instagram, написавши: «Люба Аріано Гранде, дякую, що дозволила мені стрибати з тобою на жовтій доріжці».

Судовий вирок

Сінгапурський суд визнав його винним. Суддя Крістофер Го назвав Вена «шукачем уваги», який «повторюватиме це знову», зважаючи на його історію зривів заходів.

«Можливо, ви думали, що і цього разу не буде наслідків. Ви помиляєтесь. Дії людини завжди мають наслідки», — сказав суддя.

Прокурори наполягали, що Вен — «серійний зловмисник», який провокує інциденти заради популярності.

Чоловіка засудили до дев’яти днів ув’язнення, хоча закон передбачав до трьох місяців тюрми та штраф.

Чому інцидент викликав особливе обурення

Гранде раніше розповідала про свою боротьбу з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) після вибуху на її концерті в Манчестері у 2017 році, в результаті якого загинуло 22 людини.

«Так, це справжня річ. Я знаю ці родини та своїх шанувальників, і кожен там також пережив це дуже багато», — сказала Гранде британському Vogue у 2018 році. «Важко про це говорити, бо так багато людей зазнали такої важкої, величезної втрати… Я відчуваю, що мені навіть не слід говорити про власний досвід — ніби я навіть не повинна нічого говорити. Не думаю, що колись зможу говорити про це і не плакати».

Аріана Гранде/Фото пресслужби дистриб'ютора

У тому ж інтерв’ю вона розповіла про свою постійну боротьбу з тривогою.

«Я думаю, що багато людей відчувають тривогу, особливо зараз… Моя тривога є тривогою», — сказала вона. «У мене завжди була тривога. Я ніколи про це не говорила, бо думала, що вона є у всіх, але коли я повернулася додому з туру (у вересні 2017 року), вона була найсильнішою, здається, в моєму житті».

Гранде інцидент не коментувала, проте продовжила участь у промотурі.

Синтія Еріво за кілька днів після події натякнула на пережите, кажучи: «Ми вже проходили через дещо… навіть минулого тижня».

Про фільм:

Напад стався під час прем’єри другої частини грандіозної екранізації бродвейського мюзиклу «Wicked», що стала глобальним культурним феноменом.

Аріана Гранде повертається як чарівна й добра Глінда. Синтія Еріво — у ролі Ельфаби, чия доля стає ще драматичнішою. Мішель Єо та Джефф Голдблюм доповнюють зірковий акторський склад.

Актори фільму/Фото пресслужби дистриб'ютора

Мюзикл продовжує історію, розпочату в «Wicked: Чародійка», і розкриває фінальні події, на які чекали фанати класичного мюзиклу понад десятиліття.

Попри інцидент, інтерес до фільму тільки зростає — і очікується, що він стане одним із найбільших релізів року.

«Wicked: Чародійка. Частина 2» виходить в український прокат вже 19 листопада.