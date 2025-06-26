Напередодні грандіозного весілля: Лорен Санчес і Джефф Безос під прицілом папараці

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Реклама

Ймовірно, Джефф і Лорен займалися останніми приготуваннями перед великим днем, оскільки були змушені змінити місце свого триденного святкування через те, що активісти погрожували зірвати захід.

Жителі міста були незадоволені весіллям американця, оскільки вважають його ознакою зростання нерівності між заможними та незаможними. Також місцеві скаржаться, що це приклад того, як їхні потреби нехтуються в епоху масового туризму.

На одному з фото папараці Лорен була в чорній сукні, сонцезахисних окулярах від Celine і тримала в руці невелику сумку.

Реклама

Лорен Санчес / © Associated Press

Волосся наречена розпустила та уклала в гарну зачіску з легкими локонами.

Лорен Санчес / © Associated Press

Також на інших фото Лорен була одягнена вже в чорну смугасту сукню на одне плече. Вбрання було обтислим і прикрашеним лелітками. Образ Лорен доповнила чорним клатчем. Безос був у білій футболці та піджаку і в окулярах.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Коли пару помітили у водному таксі, Безос і Лорен помахали фотографам після прибуття до причалу готелю Aman на Гранд-каналі.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press