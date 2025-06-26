ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
5070
Час на прочитання
1 хв

Напередодні грандіозного весілля: Лорен Санчес і Джефф Безос під прицілом папараці

Незабаром відбудеться весілля року — одруження мільярдера Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес. Напередодні святкування, яке має відбутися у Венеції, нареченого й наречену помітили папараці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лорен Санчес та Джефф Безос

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Ймовірно, Джефф і Лорен займалися останніми приготуваннями перед великим днем, оскільки були змушені змінити місце свого триденного святкування через те, що активісти погрожували зірвати захід.

Жителі міста були незадоволені весіллям американця, оскільки вважають його ознакою зростання нерівності між заможними та незаможними. Також місцеві скаржаться, що це приклад того, як їхні потреби нехтуються в епоху масового туризму.

На одному з фото папараці Лорен була в чорній сукні, сонцезахисних окулярах від Celine і тримала в руці невелику сумку.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Волосся наречена розпустила та уклала в гарну зачіску з легкими локонами.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Також на інших фото Лорен була одягнена вже в чорну смугасту сукню на одне плече. Вбрання було обтислим і прикрашеним лелітками. Образ Лорен доповнила чорним клатчем. Безос був у білій футболці та піджаку і в окулярах.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Коли пару помітили у водному таксі, Безос і Лорен помахали фотографам після прибуття до причалу готелю Aman на Гранд-каналі.

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес і Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie