Напередодні грандіозного весілля: Лорен Санчес і Джефф Безос під прицілом папараці
Незабаром відбудеться весілля року — одруження мільярдера Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес. Напередодні святкування, яке має відбутися у Венеції, нареченого й наречену помітили папараці.
Ймовірно, Джефф і Лорен займалися останніми приготуваннями перед великим днем, оскільки були змушені змінити місце свого триденного святкування через те, що активісти погрожували зірвати захід.
Жителі міста були незадоволені весіллям американця, оскільки вважають його ознакою зростання нерівності між заможними та незаможними. Також місцеві скаржаться, що це приклад того, як їхні потреби нехтуються в епоху масового туризму.
На одному з фото папараці Лорен була в чорній сукні, сонцезахисних окулярах від Celine і тримала в руці невелику сумку.
Волосся наречена розпустила та уклала в гарну зачіску з легкими локонами.
Також на інших фото Лорен була одягнена вже в чорну смугасту сукню на одне плече. Вбрання було обтислим і прикрашеним лелітками. Образ Лорен доповнила чорним клатчем. Безос був у білій футболці та піджаку і в окулярах.
Коли пару помітили у водному таксі, Безос і Лорен помахали фотографам після прибуття до причалу готелю Aman на Гранд-каналі.