Напередодні весілля: Селена Гомес та її наречений показували почуття на червоній доріжці

Червоний — її колір, тому Селена обрала перевірений часом і заходами відтінок, який, безумовно, дуже їй личив.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Селена Гомес і Бенні Бланко / © Associated Press

Селена Гомес мала дуже елегантний вигляд, коли вийшла на червону доріжку церемонії «Еммі» в сукні від Модного дому Louis Vuitton. Її вбрання було простим, але вишуканим і мало кілька цікавих деталей: асиметричну пройму, високу горловину зі складками, кілька драпувань у зоні шиї, а також розрізи на спідниці.

Ззаду сукня мала довгий тонкий шлейф, який надавав образу ефектності. Також вона зробила високу зачіску, наділа прикраси від Tiffany & Co. і червоні босоніжки з ремінцями від Santoni.

Селена прийшла на захід з Бенні Бланко — своїм нареченим. Пара не приховувала почуттів і то обіймалася, то цілувалася перед фотографами.

Нагадаємо, що торік зірка серіалу «Вбивства в одній будівлі», співачка й засновниця косметичного бренду Rare Beauty з’явилася в Нью-Йорку на інтерв’ю в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, де трохи розповіла про прийдешнє весілля з Бенні, яке, за чутками, має відбутися вже цього місяця.

Гомес не назвала дату весілля, але підтвердила, що це станеться незабаром, підігрівши таким чином ще більше цікавості до того, яку ж сукню одягне у свій особливий день.

