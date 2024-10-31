Напевно, без трусів: американська співачка у відвертому кетс'юті з'явилася на церемонії

Теяна Тейлор у пікантному образі total black прийшла на івент.

Американська співачка і акторка Теяна Тейлор продемонструвала відвертий образ на церемонії вручення нагород CFDA 2024 у Нью-Йорку.

Вона була одягнена у чорний кетс'ют із високою горловиною і рукавами, який по боках мав смужки і оголював її тіло. Напевно, під таке провокаційне вбрання Теяна не одягла білизну.

Теяна Тейлор / Фото: Getty Images

На плечі вона накинула довгу чорну дублянку. Взута Тейлор була у чорні босоніжки на шпильках.

Співачка зробила молочний манікюр, ідеально рівне укладання довжини каре, зробила макіяж із пишними віями, одягла на обличчя жовті окуляри у чорній оправі, а вуха прикрасила золотими сережками-кулями.

Нагадаємо, Теяна Тейлор на показ кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Thom Browne, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі, прийшла у стильному вбранні у біло-сіро-графітових відтінках із морською тематикою від вищезгаданого бренду.

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