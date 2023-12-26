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Напророчив: побажання Павла Зіброва для росіян здійснилося

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
933
Час на прочитання
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Напророчив: побажання Павла Зіброва для росіян здійснилося

Фото Володимира Коваленка

Народний артист долучився до цікавого флешмобу в Мережі.

Творці фільму "Лишайся онлайн" запустили в Мережі гумористичну Insta і TikTok-маску з новорічними побажаннями всього найгіршого для росіян.

До флешмобу долучилися народний артист Павло Зібров, співачки Анна Добриднєва і Oxana Trach, співаки Julik і Foley, телеведучі Саня Димов та Анна Тульєва, блогери Нателла Кірс, Ваня Рассел, Богдан Беспалов та інші.

Анна Добриднєва / ©
Анна Добриднєва
Саня Димов / ©
Саня Димов
Julik / ©
Julik
Нателла Кірс / ©
Нателла Кірс
Oxana Trach / ©
Oxana Trach
Анна Тульєва / ©
Анна Тульєва

Цікаво, що Павло Зібров напророчив ураження десантного корабля ворогів цієї ночі. За декілька годин до цього в артиста випало побажання: "Новорічних феєрверків від ЗСУ".

Павло Зібров / ©
Павло Зібров

Нагадуємо, "Лишайся онлайн" – це перша в історії українського кінематографу гостросюжетна драма-скринлайф. Стрічка виходить у національний прокат 28 березня 2024 року. В центрі сюжету Катя – волонтерка, якій випадково дістається ноутбук незнайомця. Вона ховається вдома від ракетних обстрілів і намагається знайти власника ноутбуку, який зник після російських ударів. Ризикуючи своїм життям і життям близьких, Катя прагне врятувати незнайомих людей.

Нагадаємо, Павло Зібров переклав українською свій хіт "Олександра".

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Дата публікації
Перегляди
933
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