Напророчив: побажання Павла Зіброва для росіян здійснилося

Творці фільму "Лишайся онлайн" запустили в Мережі гумористичну Insta і TikTok-маску з новорічними побажаннями всього найгіршого для росіян.

До флешмобу долучилися народний артист Павло Зібров, співачки Анна Добриднєва і Oxana Trach, співаки Julik і Foley, телеведучі Саня Димов та Анна Тульєва, блогери Нателла Кірс, Ваня Рассел, Богдан Беспалов та інші.

Анна Добриднєва

Саня Димов

Julik

Нателла Кірс

Oxana Trach

Анна Тульєва

Цікаво, що Павло Зібров напророчив ураження десантного корабля ворогів цієї ночі. За декілька годин до цього в артиста випало побажання: "Новорічних феєрверків від ЗСУ".

Павло Зібров

Нагадуємо, "Лишайся онлайн" – це перша в історії українського кінематографу гостросюжетна драма-скринлайф. Стрічка виходить у національний прокат 28 березня 2024 року. В центрі сюжету Катя – волонтерка, якій випадково дістається ноутбук незнайомця. Вона ховається вдома від ракетних обстрілів і намагається знайти власника ноутбуку, який зник після російських ударів. Ризикуючи своїм життям і життям близьких, Катя прагне врятувати незнайомих людей.

Нагадаємо, Павло Зібров переклав українською свій хіт "Олександра".

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