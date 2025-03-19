Нара Баптіста з Венсаном Касселем та їх спільним сином відпочила на гірськолижному курорті

57-річний актор Венсан Кассель та його кохана – 28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптиста – прилетіли до Франції, де відвідали показ бренду Moncler, який пройшов на одному з найпрестижніших гірськолижних курортів світу – Куршевелі.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Однак пара встигла ще трохи відпочити. З собою до Французьких Альп вони взяли свого двомісячного сина Каетано, з ним на руках Нара позувала біля гелікоптера.

instagram.com/narahbaptista

Модель показала фото, на якому зазнімкована на лижах серед засніженого лісу.

instagram.com/narahbaptista

Венсан завжди коментує публікації своєї коханої у Instagram. На цей раз він написав: "Мені сподобалося".

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої відносини з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні 24-го пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

У середині січня 2025-го у них народився син. Якщо для дівчини це первісток, то актор – вже батько трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні – модель Тіна Кунакі.

Читайте також: