Нара Сміт обрала жакет від Schiaparelli з незвичайним декором у вигляді овочів

Нара Сміт / © Getty Images

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Модель і кулінарна інфлюенсерка Нара Сміт потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка, коли йшла на знімання шоу The Drew Barrymore Show. Приводом для її візиту стала презентація дебютної книжки Homemade, присвяченої кулінарії та домашнім рецептам.

Для виходу знаменитість обрала ексклюзивний образ від Schiaparelli з колекції весна-літо 2027 Ready-to-Wear, створений під керівництвом креативного директора бренду Даніеля Роузберрі. Центральним акцентом ансамблю став оксамитовий вечірній жакет із незвичайною об’ємною вишивкою у вигляді овочів — моркви, редиски та зелені. Химерний декор відсилає до архівної моделі, яку Ельза Скіапареллі — засновниця модного дому — представила ще 1941 року, переосмислюючи її в дусі сучасної високої моди.

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Нара Сміт / © Getty Images

Образ Нари доповнила довга шовкова спідниця глибокого шоколадного кольору, що додала силуету витонченості та врівноважила фактурний верх. Завершальними деталями стали туфлі з виразним декором.

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Завдяки поєднанню кулінарних мотивів, розкішних матеріалів і сюрреалістичної естетики Schiaparelli вихід Нари Сміт перетворився на оригінальну модну заяву, яка гармонійно перегукується з причиною її появи в Нью-Йорку. Також це одна з небагатьох публічних появ знаменитості після того як вона повідомила, що у її дворічної доньки діагностували рак.

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