Наречена була в міні: який вигляд мали Том Генкс та його дружина Ріта у день весілля

Вони у щасливому шлюбі й донині.
Голлівудський актор Том Генкс познайомився 1981 року з акторкою Рітою Вілсон на зніманнях комедійного серіалу "Нерозлучні друзі", а потім вони зустрілися ще раз і знову на роботі — зніманнях фільму "Волонтери". Однак тоді Генкс був ще одружений на Саманті Льюїс. 1987-го актор розлучився з першою дружиною і почав зустрічатися з Рітою. Весілля пари відбулося 30 квітня 1988 року в Лос-Анджелесі.
На церемонії Ріта з'явилася в нетрадиційній для 80-х сукні, адже в ті роки були популярні вбрання у стилістиці весільної сукні принцеси Діани: пишні рукави, багато рюшів, атласні тканини, банти та об'ємні спідниці.
Рита ж надала перевагу мінісукні з баскою у вигляді рюш, без бретельок і рукавів. Вбрання вона тоді доповнила білими колготками, гламурними туфлями з декором, дуже довгою фатою, якою прикривала декольте, та прикрасами з камінням: кольє, сережками та браслетом. Том же одягнув чорний смокінг, білу сорочку та краватку-метелика.
У цьому шлюбі у пари народилося двоє синів – Чет та Трумен. Також у Генкса є двоє дітей від попереднього шлюбу – син Колін та дочка Елізабет.
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