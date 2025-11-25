- Дата публікації
Наречена Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — підкреслила фігуру обтислою сукнею
Зірка прилетіла до Катару, щоб відвідати якісь світські заходи.
31-річна модель, інфлуенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — поділилася у своєму Instagram серією фото з набережної в Досі, столиці Катару, куди вона прилетіла кілька днів тому.
Дівчина позувала в обтислій сукні смарагдового кольору, яка гарно підкреслила її фігуру. Свій образ вона доповнила босоніжками на шпильках, сонцезахисними окулярами від Celine, великими сережками і, звісно, шоколадною сумочкою Hermes Kelly з пітонової шкіри.
Зазначимо, в серпні цього року через 9 років стосунків Кріштіану Роналду освідчився Джорджині та зробив їй пропозицію, піднісши каблучку з величезним діамантом.
Вони познайомилися 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Наразі вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показувала фото з Кріштіану Роналду-молодшим. Він дебютував за збірну Португалії U-16 і навіть відзначився першим забитим м’ячем.