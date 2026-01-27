Наречена Кріштіану Роналду відвідала Білий дім і нарвалася на хейт у Мережі

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, днями поділилася в Мережі серією фото, зроблених у Вашингтоні. Як виявилося, вона прилітала туди на презентацію документального фільму про першу леді США — Меланію Трамп.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

На одному з фото Джорджина позувала на кріслі в Білому домі. Вона була вбрана в чорний костюм зі спідницею, чорні колготки і туфлі-човники на підборах. Образ дівчини доповнювали прикраси з діамантами і, схоже, смарагдами, а також розкішна сумка Hermes Kelly з крокодилової шкіри.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Меланія Трамп / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

«Як же мені пощастило побувати на прем’єрі! Це був вражаючий і надихаючий досвід. Вітаю вас з вашим фільмом, Меланія, з виконаною роботою і з тим, як ви втілили його в життя з такою виразністю і чуйністю», — написала наречена Кріштіану під фото.

Однак під цією публікацією Родрігес в Instagram з’явилося багато коментарів із критикою її підтримки Трампа та його дружини: «Ігнорування того, що відбувається у США», «Не забувай своє коріння», «Ви могли б і проігнорувати це запрошення», «А ви погоджуєтесь із тим, що Трамп і його дружина роблять з країною?», «Одразу видно, що ви не живете у США», «Це жарт?» тощо. Джорджина такі коментарі ігнорує і жодним чином на них не відповідає.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала миле фото свого нареченого Кріштіану Роналду з їхньою спільною донькою.