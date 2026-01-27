ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Наречена Кріштіану Роналду відвідала Білий дім і нарвалася на хейт у Мережі

Стало відомо, навіщо Джорджина Родрігес прилітала до США.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду - Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, днями поділилася в Мережі серією фото, зроблених у Вашингтоні. Як виявилося, вона прилітала туди на презентацію документального фільму про першу леді США — Меланію Трамп.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

На одному з фото Джорджина позувала на кріслі в Білому домі. Вона була вбрана в чорний костюм зі спідницею, чорні колготки і туфлі-човники на підборах. Образ дівчини доповнювали прикраси з діамантами і, схоже, смарагдами, а також розкішна сумка Hermes Kelly з крокодилової шкіри.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Меланія Трамп / © Instagram Джорджини Родрігес

Меланія Трамп / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

«Як же мені пощастило побувати на прем’єрі! Це був вражаючий і надихаючий досвід. Вітаю вас з вашим фільмом, Меланія, з виконаною роботою і з тим, як ви втілили його в життя з такою виразністю і чуйністю», — написала наречена Кріштіану під фото.

Однак під цією публікацією Родрігес в Instagram з’явилося багато коментарів із критикою її підтримки Трампа та його дружини: «Ігнорування того, що відбувається у США», «Не забувай своє коріння», «Ви могли б і проігнорувати це запрошення», «А ви погоджуєтесь із тим, що Трамп і його дружина роблять з країною?», «Одразу видно, що ви не живете у США», «Це жарт?» тощо. Джорджина такі коментарі ігнорує і жодним чином на них не відповідає.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала миле фото свого нареченого Кріштіану Роналду з їхньою спільною донькою.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду (10 фото)

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie