Наречена Кріштіану Роналду знову привернула увагу через свій величезний діамант на пальці

Джорджина Родрігес

На показі колекції Valentino осінь-зима 2026, що відбувся в розкішному римському Палаццо Барберіні, з’явилася інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес.

Для цієї події вона обрала чорну оксамитову сукню з асиметричним кроєм, відкритими плечима та ефектною шифоновою деталлю навколо шиї. На ліфі та спідниці маленьку чорну сукню прикрашали дві великі оксамитові квітки.

Джорджина Родрігес

Також Родрігес доповнила образ прямокутною сумкою із золотими ручками, заплела волосся у косу, взула креативні туфлі з відкритими пальцями і наділа діаманти, серед який найприголомшливішим був той, який вставлений у її заручальну каблучку.

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Наразі вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Минулого року футболіст освідчився коханій і подарував приголомшливу каблучку з діамантом. Точна вартість цієї прикраси, звісно ж, невідома, але за припущеннями експертів у ювелірній справі, овальний діамант у центрі важить 22 карати, а вартість усієї прикраси може становити 1,2 млн доларів.