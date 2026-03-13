ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Наречена Кріштіану Роналду знову привернула увагу через свій величезний діамант на пальці

Зірка вміє привертати увагу, хоча і обрала доволі стриманий образ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Getty Images

На показі колекції Valentino осінь-зима 2026, що відбувся в розкішному римському Палаццо Барберіні, з’явилася інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес.

Для цієї події вона обрала чорну оксамитову сукню з асиметричним кроєм, відкритими плечима та ефектною шифоновою деталлю навколо шиї. На ліфі та спідниці маленьку чорну сукню прикрашали дві великі оксамитові квітки.

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Також Родрігес доповнила образ прямокутною сумкою із золотими ручками, заплела волосся у косу, взула креативні туфлі з відкритими пальцями і наділа діаманти, серед який найприголомшливішим був той, який вставлений у її заручальну каблучку.

Нагадаємо, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Наразі вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Минулого року футболіст освідчився коханій і подарував приголомшливу каблучку з діамантом. Точна вартість цієї прикраси, звісно ж, невідома, але за припущеннями експертів у ювелірній справі, овальний діамант у центрі важить 22 карати, а вартість усієї прикраси може становити 1,2 млн доларів.

Каблучка Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Каблучка Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie