Наречена Роналду Джорджина Родрігес прилетіла у Нью-Йорк на Met Gala і хизувалась сумками Hermès
Вона постала у доволі скромному вбранні, яке ідеально пасувало до вечора і підкреслювало фігуру.
Вже 4 травня наречена одного з найвідоміших футболістів сучасності Кріштіану Роналду, 32-річна Джорджина Родрігес, з’явиться на червоній доріжці легендарного Met Gala у Нью-Йорку, де продемонструє ексклюзивний образ. А до того інфлюенсерка чудово провела час на двох вечірках.
Спершу вона з’явилася серед найпомітніших гостей вечірки Vogue First Friday, традиційного заходу до Met Gala, що відбулася у нью-йоркському музеї мадам Тюссо. Одягла вона сукню від Ludovic de Saint Sernin з колекції осінь-зима 2025 з креативними пасками і простроченнями, яку доповнила бомбером та улюбленою сумкою Hermès.
Згодом Джорджина також прийшла на гламурну вечірку до мільярдерів Джеффа Безоса та Лорен Санчес Безос, яка також була приурочена до Met Gala. Вона знову обрала чорний колір, але образ доповнила вже світлою крокодиловою сумкою і босоніжками.
Який образ Джорджина обрала для головної події — поки що залишається загадкою, як і те, хто буде автором її сукні. Нагадаємо, що минулого року Родрігес постала у сукні від Vetements, яка була натхненна культовим луком принцеси Діани.