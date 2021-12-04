"Нарешті ми одні": Андрій Задворний прокоментував свою перемогу у шоу "Холостячка"

"Нарешті ми одні": Андрій Задворний прокоментував свою перемогу у шоу "Холостячка"

Обранець Злати Огнєвіч показав фото з фінальної церемонії та поділився враженнями про щасливе для нього завершення проєкту.

3 грудня завершився другий сезон романтичного реалітішоу "Холостячка-2". У фіналі головна героїня – співачка Злата Огнєвіч – обрала 32-річного підприємця Андрія Задворного, якому відповіла взаємністю та прийняла його пропозицію руки та серця.

В Instagram Андрій опублікував романтичний знімок із фінальної церемонії, на якому він обіймає артистку і хоче її поцілувати.

Андрій Задворний та Злата Огнєвіч/Instagram

Під фото чоловік прокоментував свою перемогу у шоу:

"Навіть не віриться, що все позаду. Я стою і усміхаюся, дивлюся на неї і читаю все на обличчі. Більше немає: "здається", "а може", є відповідь у її очах. Потім на вустах. Потім звідусіль чути захоплені вигуки, канонада шампанських залпів, але у вухах дзвін, серце б'ється, а очі застеляє завіса. Що все? Як все? Не може бути ... точно все)? У цей момент у душі трепет і легкість. Нарешті ми одні, я беру її за руку і виводжу туди, де будемо тільки ми вдвох, будемо розпочинати новий розділ - пізнавати одне одного в тиші...".

А Злата, на відміну від Андрія, у дописі про свій вибір зізналася йому у коханні. Цікаво, чому Задворний жодного слова не написав про свої почуття?

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