Нарешті не в Chanel: Марго Роббі з'явилася на заході в приголомшливій зеленій сукні

Протягом тривалого часу зірка одягала на публіку лише образи від Chanel, але останнім часом відмовилася від цього бренду. Можливо, контракт акторки та Модного дому закінчився.

Акторка Марго Роббі відвідала захід вручення нагород Governors Awards, який відбувся у Fairmont Century Plaza у Лос-Анджелесі. Перед камерами зірка "Загону самогубців" з'явилася в ефектній зеленій сукні у грецькому стилі від бренду Bottega Veneta з колекції весна-літо 2023 року.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Сукня була виготовлена зі щільної атласної тканини на одне плече. Верхня та нижня частини вбрання були з'єднані золотою деталлю у вигляді вузла на талії.

Прикрашало це однотонне вбрання лише драпування.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили золоті прикраси від бренду Sidney Garber – сережки та браслети на зап'ястях. Також візажисти зробили Роббі ніжний макіяж із золотими тінями.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що протягом багатьох років Марго сковував контракт із Модним домом Chanel, тому на всі публічні заходи акторка одягала речі лише від цього бренду. Ймовірно, цього року контракт завершився і його вирішили не продовжувати, оскільки вже неодноразово вона одягає вбрання від інших брендів. Багато шанувальників дуже раді, що ця ера Chanel завершилася, оскільки часто образи красуні були занадто нудними.

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