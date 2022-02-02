Нарешті не в лосинах: Люсі Гейл вийшла на прогулянку в новому образі

Зірка комедії "Мій коханий ворог" вийшла за напоєм із подругою.
Акторку Люсі Гейл сфотографували в Лос-Анджелесі папараці, коли вона вийшла за напоєм. Вперше за тривалий час знаменитість була одягнена не в спортивний образ, а в джинси та кофту. Через плече у Люсі висіла сіра сумка з торочкою та широким ремінцем.
Доповнили лук знаменитості чорні черевики на підборах та її улюблені сонцезахисні окуляри Ray-Ban.
А ось у Instagram акторка поділилася з шанувальниками дуже лаконічним фото, на якому зображена в чорному светрі та з практично непомітним макіяжем.
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