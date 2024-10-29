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Нарешті не в міні: Наталі Портман сяяла в чорній сукні, але таку носила раніше інша зірка

Нарешті не в міні: Наталі Портман сяяла в чорній сукні, але таку носила раніше інша зірка

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Акторка прибула на 68-му церемонію вручення премії "Золотий м'яч" у Парижі.

Зазвичай оскароносну зірку Наталі Портман ми бачимо на світських заходах у мінісукнях, які підкреслюють її ноги та мініатюрність, тому довге оксамитове вбрання трохи здивувало. Як амбасадорка і давня гарна подруга Дому Christian Dior, Наталі знову віддала перевагу їхньому вбранню.

Акторка одягла елегантну темно-синю сукню з вільним ліфом та V-подібним декольте, яку прикрашав пояс у вигляді джгута.

Вбрання вона доповнила прикрасами у вигляді квітів, взуттям на підборах, манікюром чорного кольору та об'ємною зачіскою з легкими локонами.

Наталі Портман / © Associated Press
Наталі Портман / Фото: Associated Press

Однак Портман не єдина, хто носив таку сукню. У дуже схожому вбранні від Christian Dior з'явилася на заході Golden Globes акторка Дженніфер Лоуренс. Вбрання вона тоді доповнила взуттям від Aquazzura та прикрасами від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

До речі, зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс зараз вагітна другою дитиною. У неї та її чоловіка Кука Мароні також є син Сай.

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