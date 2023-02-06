Нарешті поголила пахви: дочка Мадонни знову привернула увагу на заході

Вона вибрала для своєї появи ефектне та гламурне вбрання, а також внесла невеликі зміни в образ.

Минулого тижня 26-річна дочка Мадонни потрапила в неприємну ситуацію — через запізнення дівчину не пустили на показ нової колекції бренду Marc Jacobs, який відбувався у Нью-Йорку. Але вже вчора Лурдес Леон прийшла на церемонію "Греммі", на якій також привернула увагу.

По-перше, Лурдес вирішила натякнути своїм луком на образ матері, що вже став канонічним, — у її червоної сукні від бренду Area, усипаної стразами, був конічний ліф, що нагадує ті, в яких її мати виступала на піку своєї популярності.

Образ дівчина доповнила сумкою-авоською, босоніжками та яскравим макіяжем, у якому особливо оригінальними були губи, нафарбовані у техніці омбре.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

На шиї та у вухах у Лурдес були прикраси з діамантами.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

По-друге, вона прийшла на шоу не сама, а в компанії подруги – Трініті Вігорські. Дівчата провокаційно позували перед камерами – трималися за руки, притискалися одна до одної та цілувалися. Дружать Лурдес і Трініті вже багато років і нещодавно натякнув, що вони разом працюватимуть над піснею. Трініті прийшла на "Греммі" з ніг до голови одягнена в лук від Mugler.

Лурдес Леон і Трініті Вігорскі / Фото: Getty Images

І не можна не відзначити ще одну річ. Лурдес знову позувала перед камерами піднявши руки, щоб продемонструвати свої пахви, які цього разу вирішила все-таки поголити. Раніше на червоних доріжках вона з'явилася з волоссям у цій частині тіла, оскільки виступає за бодіпозитив і підтримує рух #freeyurpits (звільни свої пахви).

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

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