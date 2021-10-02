Нарешті спільний вихід: Тіна Кунакі і Венсан Кассель відвідали показ Valentino

У Парижі триває Тиждень моди, в межах якого різні бренди представляють свої нові колекції весна-літо 2022.

Останнім часом почали ходити чутки про розставання Тіни Кунакі та її чоловіка Венсана Касселя, адже пара практично ніде не з'являлася разом, а всі світські тусовки Тіна відвідує або сама, або в компанії друзів. Але ось, нарешті, всі ці домисли розвіялися, адже пара вийшла в світ разом.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Getty Images

Тіна і Венсан відвідали показ бренду Valentino в Парижі. 24-річна модель одягла фіолетову сукню з пір'ям від Valentino, яку поєднала з червоними лакованими туфлями на високій платформі і коричневою сумкою, а ось Венсан поєднав у своєму образі штани, білу сорочку, кардиган і пальто. Акцентом в аутфіті актора стали кросівки і шарф на шиї.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель / Getty Images

Минулого тижня Тіна побувала на міланському тижні моди. Тоді вона стала гостею показу бренду Missoni.

Тіна Кунакі / Getty Images

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