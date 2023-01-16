Нарешті в гарному образі: Марго Роббі одягла розкішну блакитну сукню від Versace

Ця сукня добре поєднувалася з відтінком очей дівчини.

Акторка Марго Роббі знову вийшла на червону доріжку, щоб відвідати презентацію картини "Вавилон", де вона зіграла головну роль. Цього разу прем'єра відбулася на батьківщині зірки в Австралії.

У Державному театрі в Сіднеї вона з'явилася в приголомшливій блакитній сукні від бренду Versace з незвичайною фігурною лінією декольте, тонкими бретельками та драпуванням на стегнах. Також сукня мала високий розріз, який прикрашало червоне мереживо.

Доповнили образ акторки блакитні босоніжки на підборах, легкі локони та лаконічний макіяж. Манікюр зірка теж зробила нюдовим.

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Цей образ дуже здивував, адже останнім часом шанувальники акторки не схвалювали її появи на червоних доріжках, лаючи образи, які вона і її стиліст обирали. Також тривалий час на важливі заходи зірка одягала виключно Chanel, оскільки співпрацювала із цим Модним домом. Ймовірно, прислухавшись до критики, дівчина вирішила вибрати щось ефектніше, щоб підкреслити свою красу.

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