Народжувати вже скоро: вагітну Кортні Кардашян заскочили на прогулянці в Лос-Анджелесі

Вагітну Кортні Кардашян зазнімкували папараці, коли вона зі своєю падчеркою Алабамою Баркер залишали ресторан Cecconi's в Лос-Анджелесі.

44-річна Кортні, яка чекає на свою першу дитину від 47-річного чоловіка Тревіса Баркера, продемонструвала свій животик у повністю чорному образі.

На Кардашян був чорний напівпрозорий топ із довгими рукавами та чорні штани, злегка розкльошені знизу. В руках вона несла чорну сумку Birkin, а на обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри.

Разом зі своєю 17-річною падчеркою (дочкою Тревіса від попереднього шлюбу) Кортні сходила на обід. Юна дівчина була одягнена в чорні штани, кофту і простору футболку, а її довге біле волосся було розпущене.

Кортні Кардашян з падчеркою Алабамою Баркер / Фото: Getty Images

Кортні вже на фінальній прямій своєї четвертої вагітності. Нещодавно зірка у леопардовому купальнику демонструвала свій живіт, коли перебувала на відпочинку.

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