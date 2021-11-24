У вбранні від Dior: Адель заспівала свій новий хіт Easy On Me у Каннах

У вбранні від Dior: Адель заспівала свій новий хіт Easy On Me у Каннах

33-річна Адель виступила на церемонії вручення премій NRJ Music Awards, яка відбулася в Каннах 20 листопада. На сцені британська зірка виконала хіт Easy On Me зі свого нового альбому "30".

Для свого виступу Адель обрала довгу чорну трикотажну сукню від французького Модного дому Dior із колекції осінь-зима 2021-2022. Вбрання було створено з тонкої сітчастої тканини, яку швачки бренду вишукано задрапірували, прикрасили гіпюром. Вбрання Адель одягла з відповідним сітчастим светром.

Доповнили образ співачки насичений макіяж, золоті сережки у вухах та зачіска пучок.

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Відео з виступу Адель:

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