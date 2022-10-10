"Нас не зламати і не залякати": Ірина Федишин після ракетної атаки звернулася до росіян

Ірина Федишин опублікувала в Instagram відео, у якому підтримала всіх українців після ранкового російського масового ракетного обстрілу України.

Співачка назвала Росію країною-терористкою і закликала світ допомогти нашому народу у боротьбі проти ворога. Вона просить збільшити поставки зброї і надати ППО, щоб захистити населення від російських ракетних атак.

Вона також звернулася до росіян, яким сказала, що нас не залякати і не зламати.

"Сьогоднішній масовий ракетний удар по Україні - це черговий доказ, що ми маємо справу з терористами. Та нас не зламати і не залякати. Ми не зупинимося, поки не виженемо останнього окупанта з наших домівок і не заспокоїмося, поки не відвоюємо кожний сантиметр української землі! Наша мета - перемога! Слава Україні!" – написала Ірина.

Ракетний удар по Києву

Окупанти завдали ракетних ударів по декільком районам Києва. П’ятеро людей загинули. Крім того, понад півсотні отримали поранення.

Зокрема, ракети влучили в райони, де розташовані іноземні дипустанови. Так, одна з ворожих ракет вибухнула за 850 метрів від посольства Румунії.

Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену призупинили. Підземні станції працювали як укриття. Там зібралося багато людей. У метро кияни заспівали пісні.

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