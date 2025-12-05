«Наш веселий Миколай»: Марія Бурмака презентувала авторську версію старовинної американської пісні

Марія Бурмака

Сьогодні, 5 грудня України Марія Бурмака представляє прем’єру пісні «Наш веселий Миколай». Це авторська версія старовинної традиційної американської пісні Jollу Old Saint Nickolas .

“Jolly Old Saint Nicholas” — надзвичайно популярна у світі різдвяна пісня, ймовірно створена в Америці між другою половиною XIX і початком XX сторіччя. Вона входить до світової класики різдвяних традиційних пісень і належить до категорії творів «суспільного надбання». Марія Бурмака написала український текст до цієї пісні, назвавши її «Наш веселий Миколай». І записала цю композицію спеціально до дитячої арт-терапевничної вистави «Зелена шапочка і Волохатий павучок в пошуках справжньої дружби».

“Сподіваюсь ця пісня прикрасить різдвяні та новорічні дні і її співатимуть не лише діти, а і дорослі. Адже ми усі віримо в дива, а святий Миколай обовʼязково прийде до всіх. Бо він не може не прийти, як співається в цій пісні!» - сказала Марія Бурмаку.