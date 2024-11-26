Наша красуня: Аліна Байкова знялася в урбан-фотосесії для українського бренду

Українка Аліна Байкова – відома топмодель, яка мешкає та працює у Нью-Йорку. Вона активно підтримує Україну, український бізнес та артистів. Тепер красуня стала обличчям нової рекламної кампанії бренду RDNT, заснованого дизайнером Андре Таном.

Модель знялася у кількох образах у стильній урбан-фотосесії. Волосся Аліни було зібрано у високий хвіст, на обличчі їй зробили насичений макіяж. Також вона доповнила лук для знімання чорним манікюром та діамантовими сережками у вухах.

Спочатку вона фотографувалася у чорному жакеті з оригінальною блакитною підкладкою, оскільки вона була з принтом у вигляді морського дна. Носила жакет на зніманні модель з топом в рубчик і зручними обтислими штанами, які були зозклешені на холошнях.

Аліна Байкова / фото: RDNT

Аліна Байкова / фото: RDNT

Аліна Байкова / фото: RDNT

У другому вбранні Аліна замінила топ на лонгслів із принтом та вирізом на грудях у вигляді серця. Цей лук доповнила також сумка-хобо від цього ж українського бренду.

Аліна Байкова / фото: RDNT

Аліна Байкова / фото: RDNT

Аліна Байкова / фото: RDNT

Аліна Байкова / фото: RDNT

Попри те, що Аліна активно працює і навіть розвиває власний бізнес, вона, на жаль, практично не бере участі в модних показах. Проте минулого року модель зробила всім неймовірний сюрприз і взяла участь у модному шоу Андре Тана в Парижі, продемонструвала на подіумі кілька вбрань. Найбільш запам'ятовуваним виходом українки стала поява в ефектній білій сукні.

Аліна Байкова на шоу RDNT 2023 року

Аліна Байкова та Андре Тан у Парижі 2023 року

Читайте також:

Розкішні образи української моделі Аліни Байкової (10 фото)