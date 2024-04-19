Наша красуня: модель Аліна Байкова на прем'єрі фільму у Нью-Йорку

Модель Аліна Байкова вийшла у світ — відвідала спеціальний показ фільму Netflix "Діва проти біди", який відбувся в Нью-Йорку в готелі Plaza. З такої нагоди українка вирішила одягнути цікаве вбрання, яке складалося з ефектного літнього костюма та яскравих аксесуарів.

Костюм Аліни - це смугасті легкі кюлоти та сорочка зі смугастими рукавами та джинсовим передом, яку модель носила на голе тіло.

Також Байкова зробила яскравий макіяж із сяйними тінями на очах, взула сірі туфлі з текстурної шкіри, а на плечі у неї висіла оригінальна сумка на ланцюжку та з вишивкою бісером від українськогої дизайнерки Олександри Токарєвої. Волосся українка зібрала у високий та стильний хвіст, а на грудях у неї був прикріплений значок із написом Stand With Ukraine.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що багато років зірка мешкає в одному з престижних районів Нью-Йорка у дуже світлій та затишній квартирі, яку виставила на продаж. У Мережі нещодавно з'явились фото її розкішної квартири та навіть ціна.

Читайте також: