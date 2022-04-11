"Наша рідна Україна москаля прогнала": JULIK присвятив пісню перемозі українців

Артист презентував відео на нову патріотичну композицію.
Український шоумен JULIK презентував патріотичну композицію "Зозуля". Після тривалої паузи артист створив рядки, в яких пророкує Україні перемогу у війні, яку підступно розпочала країна-агресорка Росія.
Фольклорні мотиви, використання сопілки та цимбалів яскраво передають самобутність українського народу. JULIK взяв ідею з віднайденого ним раніше запису бабусі із Західної України.
"Цю пісню я створив в нестандартних для мене умовах, вона про перебіг війни, яку росія розпочала проти України. Важко у такий час всім, і для того, щоб підняти бойовий дух, мужність та єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці - це народ, який знає, за що бореться, а боротьба з добрими намірами захистити себе - завжди має щасливий кінець", - сказав співак.
Ключова фраза композиції у цих рядках: "На березі пташка заспівала - наша, рідна Україна москаля прогнала!"
JULIK переконаний, що перемога України є беззаперечним фактом, який настане дуже швидко.
У відео на пісню передана нинішня ситуація в Україні, у час коли російський окупант ступив на українську землю. Проте, ЗСУ та український народ мужньо показує на що здатний та дає гідну відсіч ворогам.
Основний посил пісні та кліпу - єдність і цілісність незламного українського народу. "Зозуля" є композицією перемоги, слави та гордості за Україну.
"На березі зозуля кувала,
Ой тая зозуля березі сказала:
Ой не плач ти, березенько, за нашу країну
Переможем, відбудуєм нашу Батьківщину.
На березі пташка заспівала,
Наша рідна Україна москаля прогнала!" - співає артист.
Кошти, отримані від дистриб’юції пісні та кліпу, JULIK передасть на потреби ЗСУ та тим, хто потребує допомоги.
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