Нащо вона це одягла: дочка Уми Турман шокувала образом у прозорій спідниці
Екстравагантний образ дівчини привернув багато уваги.
У Нью-Йорку відбулися презентація та святкування присвячені фінальному сезону популярного пригодницько-фантастичного серіалу «Дивні дива». На червоній доріжці заходу з’явилися головні зірки проєкту, зокрема акторка Мая Гоук — дочка Уми Турман.
Дівчина була одягнена у образ від бренду Prada із колекції весна-літо 2026. Лук було незвичним, адже акторка одягла боді шоколадного кольору у поєднанні із червоним кардиганом і абсолютно прозорою чорною мереживною спідницею.
Також яскравою плямою луку стали туфлі Маї, адже цей ансамбль вона поєднала із білою парою човників.
Позувала акторка також зі ще однією зіркою серіалу — Наталією Даєр, яка одягла чорний шкіряний костюм. Міллі Боббі Браун на цей захід не приїхала, хоча є однією із головних зірок серіалу.