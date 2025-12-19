Нащо вона це одягла: дочка Уми Турман шокувала образом у прозорій спідниці

Мая Гоук / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулися презентація та святкування присвячені фінальному сезону популярного пригодницько-фантастичного серіалу «Дивні дива». На червоній доріжці заходу з’явилися головні зірки проєкту, зокрема акторка Мая Гоук — дочка Уми Турман.

Акторський склад серіалу «Дивні дива»

Дівчина була одягнена у образ від бренду Prada із колекції весна-літо 2026. Лук було незвичним, адже акторка одягла боді шоколадного кольору у поєднанні із червоним кардиганом і абсолютно прозорою чорною мереживною спідницею.

Мая Гоук

Також яскравою плямою луку стали туфлі Маї, адже цей ансамбль вона поєднала із білою парою човників.

Мая Гоук

Позувала акторка також зі ще однією зіркою серіалу — Наталією Даєр, яка одягла чорний шкіряний костюм. Міллі Боббі Браун на цей захід не приїхала, хоча є однією із головних зірок серіалу.