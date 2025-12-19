ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Нащо вона це одягла: дочка Уми Турман шокувала образом у прозорій спідниці

Екстравагантний образ дівчини привернув багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мая Гоук

Мая Гоук / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулися презентація та святкування присвячені фінальному сезону популярного пригодницько-фантастичного серіалу «Дивні дива». На червоній доріжці заходу з’явилися головні зірки проєкту, зокрема акторка Мая Гоук — дочка Уми Турман.

Акторський склад серіалу «Дивні дива» / © Associated Press

Акторський склад серіалу «Дивні дива» / © Associated Press

Дівчина була одягнена у образ від бренду Prada із колекції весна-літо 2026. Лук було незвичним, адже акторка одягла боді шоколадного кольору у поєднанні із червоним кардиганом і абсолютно прозорою чорною мереживною спідницею.

Мая Гоук / © Associated Press

Мая Гоук / © Associated Press

Також яскравою плямою луку стали туфлі Маї, адже цей ансамбль вона поєднала із білою парою човників.

Мая Гоук / © Associated Press

Мая Гоук / © Associated Press

Позувала акторка також зі ще однією зіркою серіалу — Наталією Даєр, яка одягла чорний шкіряний костюм. Міллі Боббі Браун на цей захід не приїхала, хоча є однією із головних зірок серіалу.

Мая Гоук і Наталія Даєр / © Associated Press

Мая Гоук і Наталія Даєр / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie