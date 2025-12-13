Нащо вона це одягла: Мілла Йовович вийшла на сцену у дивному вбранні

Мілла Йовович / © Getty Images

Голлівудська акторка Мілла Йовович, яка народилася у Києві, з’явилася на сцені під час церемонії вручення премії The Game Awards 2025 у Лос-Анджелесі. Однак одягла зірка не вечірню сукню, а доволі дивний лук.

Мілла вийшла на сцену у чорній сорочці та блакитних широких штанах із тонкого деніму, які заправила у високі червоні замшеві чоботи. Свій образ акторка також доповнила чорною шкіряною курткою, макіяжем та простою зачіскою — вона просто зібрала волосся у пучок.

Мілла Йовович / © Getty Images

Цей вихід зірки у світ відбувся після того як вона у жовтні пройшлася подіумом у Парижі. Акторка взяла участь у Тижні моди в Парижі під час показу бренду Miu Miu, який презентував публіці колекцію весна-літо 2026.

