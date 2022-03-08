"Наші воїни – герої всієї планети": Маша Єфросиніна записала зворушливе звернення до захисників України

Телеведуча всі 12 днів війни продовжує записувати мотивуючі та інформаційні відеоролики, якими ділиться у своєму Instagram.

У новому відео Марія подякувала всім воїнам ЗСУ, добровольцям тероборони, всім чоловікам, які зараз під час війни пішли захищати свою батьківщину і, які допомагають Україні скоріше здобути перемогу над російськими окупантами.

Єфросиніна сказала, що кожен із цих чоловіків повинен знати, як сильно українські жінки пишаються своїми захисниками, а також пообіцяла їм, що кожна жінка дочекається свого захисника та влаштує йому найнезабутніший прийом. Заради такої зустрічі варто жити і повернутися.

"Хлопці!! Наші воїни! Наш захист! Ви — наша майбутня перемога. Ми пишаємося вами! Любимо вас! Знайте це щохвилини вашого такого небезпечного зараз життя... Слава вам! Слава Україні!", — написала Марія у підписі.

Читайте також: