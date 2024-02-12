Насмішила: Кейт Бланшетт з'явилася на премії в дивній сукні і з величезним аксесуаром на голові

Зірка фільму "Барбі" прибула на свою батьківщину до Австралії, щоби взяти участь у церемонії вручення нагород Aacta Awards. Марго відзначили премією у номінації "Першопрохідник" за її вплив на кіноіндустрію як на місцевому, так і на міжнародному рівні. Вручати статуетку їй вийшла інша австралійка – Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт та Марго Роббі / Фото: Getty Images

Кейт з'явилася на сцені в рожевому аутфіті, що складався з пишної рожевої максісукні та з величезним рожевим бантом на голові. Образ було, ймовірно, обрано за мотивами фільму "Барбі", де Марго зіграла головну роль.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

На червоній доріжці церемонії Кейт Бланшетт з'явилася у вбранні з колекції Armani Privé 2018 року. Лук складався із золотого топа на одне плече і вкорочених чорних штанів, також Кейт взула замшеві туфлі-човники на підборах. Зірка мала її фірмове укладання і легкий, як і завжди, макіяж на обличчі.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

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