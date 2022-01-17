Насолоджується відпочинком: Даша Астаф'єва у леопардовому бікіні продемонструвала струнку фігуру

Співачка полюбила "хижий" принт у пляжному одязі.

Даша Астаф'єва поділилася в Instagram новими знімками з відпочинку у теплих краях.

Артистка знову приймала сонячні ванни в улюбленому леопардовому бікіні. Красуня позувала стоячи. Вона продемонструвала струнку та сексуальну фігуру.

Даша Астафьєва / Instagram Даші Астаф'євої

Даша зібрала волосся у пучок і була без макіяжу на обличчі.

Даша Астафьєва / Instagram Даші Астаф'євої

"Лайфхак, як мати не зухвалий вигляд у леопарді! У всьому винен фотограф Сашко, якому тринадцять років, і зграя пенсіонерів, які радили, як краще стати. Два зі ста. До речі. Я всі дні тут у леопардовому, це якийсь діагноз?" – написала під фото співачка.

Минулого разу Астаф'єва похизувалася сексуальними формами у купальнику кольору хакі.

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