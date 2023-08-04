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Насолоджується відпочинком: фіналістка "Холостяка-11" у білому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Насолоджується відпочинком: фіналістка "Холостяка-11" у білому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1054
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Насолоджується відпочинком: фіналістка "Холостяка-11" у білому купальнику похизувалася стрункою фігурою

Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Юлія Бельченко перебуває у чудовій фізичній формі.

Фіналістка 11-го сезону шоу "Холостяк" – Юлія Бельченко – опублікувала в Instagram світлини з відпочинку.

На них красуня постала у білому купальнику із тканини жатка. Юлія похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.

Юлія Бельченко / © Instagram Юлії Бельченко
Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Вона розпустила волосся і одягла на шию перлинне намисто з кулоном.

Юлія Бельченко / © Instagram Юлії Бельченко
Юлія Бельченко / Фото: Instagram Юлії Бельченко

Нагадаємо, а переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан у  чорній сукні з флористичним принтом знялася у новій фотосесії.

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Дата публікації
Перегляди
1054
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