Насолоджується відпочинком: зірка реаліті у мініатюрному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram нову світлину зі своєї відпустки, яку вона проводить на острові.

Білявка сфотографувалася на гідроциклі. На Еммі було мініатюрне чорне бікіні, яке ледь прикривало її пікантні місця. Красуня продемонструвала свою струнку фігуру і сексуальні груди.

Емма Ернан/Instagram

Пляжний лук Ернан доповнила високим хвостом, сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан показала фігуру у кремовому бікіні на тлі яхти.

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