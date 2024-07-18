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Насолоджується відпусткою: британська модель показала пікантні знімки топлес

Насолоджується відпусткою: британська модель показала пікантні знімки топлес

Насолоджується відпусткою: британська модель показала пікантні знімки топлес

Крістін Макгіннес/Instagram

36-річна Крістін Макгіннес позувала перед фотокамерою без ліфа.

Британська модель і телеведуча Крістін Макгіннес опублікувала в Instagram відверті знімки зі своєї відпустки.

На трьох із них білявка постала топлес. На ній були лише плавки. Пишні сексуальні груди Крістін прикривала рукою.

Крістін Макгіннес/Instagram / ©
Крістін Макгіннес/Instagram
Крістін Макгіннес/Instagram / ©
Крістін Макгіннес/Instagram

Без верху вона також купалася в басейні, насолоджуючись морською панорамою.

Крістін Макгіннес/Instagram / ©
Крістін Макгіннес/Instagram

Позувала Макгіннес і в бікіні чорного кольору біля басейну на тлі готелю і пальм. Вона мала стрункий і спокусливий вигляд.

Крістін Макгіннес/Instagram / ©
Крістін Макгіннес/Instagram

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