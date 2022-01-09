Насолоджується відпусткою: Сара Сампайо у ніжному бікіні блиснула пласким животом

Португальська модель та екс"ангел" Victoria's Secret показала, як триває її відпочинок у теплих краях.
Сара Сампайо, як і багато інших моделей, зустріла Новий рік на відпочинку, де й досі перебуває.
Красуня насолоджується відпусткою у спекотній країні (локацію вона не позначила), де із задоволенням гуляє у купальнику та робить гарні світлини.
Сара опублікувала нову порцію цікавих фото. Позувала манекенниця на пляжі у ніжно-блакитному бікіні, яке ідеально сидить на її стрункій фігурі.
Сампайо похизувалася підтягнутою фігурою та пласким животом.
Волосся вона зібрала у недбалий пучок і була без макіяжу на обличчі.
"З іншого боку, я все ще вірю в це", — написала модель і додала значок морської хвилі.
А на червоних доріжках Сара з'являється у розкішному вбранні і з гарним макіяжем.
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