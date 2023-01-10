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Насолоджується відпусткою: Сара Сампайо в бікіні ніжиться на пляжі з коханим

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
1 хв
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Насолоджується відпусткою: Сара Сампайо в бікіні ніжиться на пляжі з коханим

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сари Сампайо

Португальська модель Сара Сампайо поділилася з підписниками кількома пляжними знімками та блиснула фігурою у бікіні.

Там Сара робить барвисті знімки на пляжі, показує, як катається на дошці для серфінгу, і, схоже, ніжиться в обіймах нового бойфренда.

(гортайте фото праворуч)

Раніше модель зустрічалася з Олівером Ріплі, але на нових кадрах з відпустки Сара була заскочена в обіймах іншого чоловіка. Хто це – просто друг чи коханий, модель не розповіла.

Також зірка приміряла кілька купальників, особливо ефектний вигляд мала у червоному бікіні, в якому позувала на пляжі. Поруч був той самий чоловік, він поклав свою руку Сарі на плече, а вона поцілувала її.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
459
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