Насолоджується відпусткою: Сара Сампайо в бікіні ніжиться на пляжі з коханим

Там Сара робить барвисті знімки на пляжі, показує, як катається на дошці для серфінгу, і, схоже, ніжиться в обіймах нового бойфренда.

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Раніше модель зустрічалася з Олівером Ріплі, але на нових кадрах з відпустки Сара була заскочена в обіймах іншого чоловіка. Хто це – просто друг чи коханий, модель не розповіла.

Також зірка приміряла кілька купальників, особливо ефектний вигляд мала у червоному бікіні, в якому позувала на пляжі. Поруч був той самий чоловік, він поклав свою руку Сарі на плече, а вона поцілувала її.

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