Насолоджуються сімейним життям: закоханих Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц сфотографували на прогулянці

Пара сходила на ринок у Лос-Анджелесі, де купили фрукти та квіти.

Від моменту розкішного весілля старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів минуло трохи більше місяця. Наразі 23-річний Бруклін та його 27-річна дружина Нікола мешкають у США, іноді відвідують світські заходи та потрапляють під приціл папараці під час прогулянок.

Днями пару сфотографували, коли вони вийшли на місцевий ринок, щоб купити трохи фруктів. Бруклін ніс у руці пакет із покупками, а Нікола гарний букет троянд, який купила. Вони були одягнені просто, але стильно – Бруклін обрав широкі сині джинси, білу футболку, кросівки з кепкою, а ось його дружина – довгу чорну сукню зі шнурівкою на спині та мюлі на платформі від Versace. Доповнили образ сонцезахисні окуляри та невелика сумка.

Бруклін Бекхемов та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що під час весілля батько Ніколи — Нельсон Пельтц — попросив гостей замість подарунків зробити пожертвування на підтримку України, про що оголосив у своїй весільній промові.

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