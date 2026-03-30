Насолоджується відпочинком: Кайлі Дженнер сяяла на нових сміливих фотографіях в бікіні
28-річна американська мільярдерка ніжиться на сонці та ділиться знімками зі своїми підписниками в Instagram.
У неділю Кайлі Дженнер опублікувала у соціальних мережах кілька фотографій у бікіні з тропічного відпочинку.
Дівчина позувала у воді та на пляжі у чорному трикутному бікіні на тонких бретельках та стрінгах до тону, вигинаючись перед камерою для більш ефектного кадру. Її пляжний образ доповнював золотий ланцюжок на талії, хрестик на ланцюжку на шиї та золотий браслет на зап'ясті.
Кайлі Дженнер не розповіла, де проводить відпустку і з ким насолоджується моментами відпочинку, але написала, що перебуває у щасливому місці та насолоджується читанням книжки.
На фотографіях були відсутні двоє дітей зірки — восьмирічна дочка Стормі та чотирирічний син Ейр, батьком яких є колишній бойфрендом Кайлі — Тревіс Скотт, з яким вони розлучилися невдовзі після народження другої дитини 2022 року.
Наразі Дженнер перебуває у стосунках з актором Тімоті Шаламе.