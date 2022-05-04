Замість подарунків: Настя Каменських на честь свого 35-річчя збирає кошти на авто для ЗСУ

Українська співачка відзначає ювілей поза домом та розповідає про своє найбільше бажання.

Сьогодні, 4 травня, Насті Каменських виповнюється 35 років. Свій день народження співачка відзначає не вдома, про що шкодує.

"Рік тому уявляла, як буду святкувати цей день вдома, в колі рідних і друзів. І ніколи не думала, що в свій ювілей загадаю лише одне бажання: щоб якнайшвидше закінчилась війна і ми перемогли! Не вірю, що про таке бажання треба мовчати. Навпаки, вірю - воно збудеться якщо про нього говорити! І не просто говорити, а робити все, що від нас залежить задля цього!" – пише у своєму Instagram артистка.

У свій ювілей Настя відмовляється від подарунків і відкриває натомість збір коштів на авто для ВСУ: "… для мене буде найкращим подарунком, якщо сьогодні ми разом з вами зробимо добру справу і зберемо кошти на придбання автомобілів для ЗСУ. Давайте приєднаємось до його збору і придбаємо якомога більше автомобілів для тих, хто захищає нас і нашу землю! Кожна гривня має значення!"

"Пам’ятайте, перемога - це наша спільна справа!" – додає Настя та просить усіх бажаючих приєднуватися.

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