Настя Каменських презентувала проникливу пісню-меседж до світової спільноти про війну в Україні

NK просить людей усього світу не замовчувати жорстокі дії російських окупантів в Україні.

Настя Каменських презентувала нову пісню - You crying. Цей англомовний трек-меседж – відголос мільйонів українців та самої України до всього світу.

"Україна ніколи не здасться. Вона продовжує боротися за незалежність і щастя своєї нації. І цей подвиг бачить вся планета. Хочеться, щоб якомога більше людей знали про нашу силу та відвагу у боротьбі за свободу. Нам важливо, аби війна в Україні, яка є справжнім геноцидом українського народу, не перетворилася у тишу. Адже тільки но жорстокість стане чимось "звичним" і породить мовчання, стануть чутні розбиті серця мільйонів мирних жителів. Світова підтримка неоціненна.

Настя Каменських/Пресслужба

Та дуже хочеться, щоб її сила стала сильнішою за агресію, яка знищує Україну. Адже ми не здаємося і просимо не здаватися міжнародну спільноту. Добро завжди перемагає. А добрих сердець значно більше за ту кількість агресорів, які чинять зло на наших землях. За нами перемога", - сказала співачка.

До слова, NK від початку повномасштабного вторгнення Росії до України активно підтримує український народ на світовій арені. За цей час вона дала багато інтерв'ю топовим міжнародним медіа, виступила з важливими промовами й благодійними концертами, щоб люди з усієї планети знали, за що та проти кого бореться Україна.

Нагадаємо, Міка Ньютон презентувала українськомовну композицію "Вільні", яку присвятила українцям. Саме цю пісню вона заспівала на церемонії нагородження "Греммі" під акомпанування на фортепіано Джона Ледженда. Вперше в історії "Греммі" на сцені звучала українська пісня.

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