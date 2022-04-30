Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Настя Каменських вперше за два місяці війни з'явилася на публіці із чоловіком Потапом

Дата публікації
Перегляди
3911
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Настя Каменських вперше за два місяці війни з'явилася на публіці із чоловіком Потапом

Настя Каменських та Потап / Instagram Насті Каменських

Артистка розповіла, де під час війни перебуває її чоловік Потап, про діяльність якого зараз мало що чути.

В Instagram співачка опублікувала їхнє спільне фото, яке було зроблено на церемонії Latin American Music Awards 2022 у Лас-Вегасі, де Каменських виступала на підтримку України.

Настя одягнена в тренч із патріотичними гаслами, який для неї розписала найкраща подруга, а Потап – у жовту толстовку та блакитні шорти. Пара тримає над головою прапор України. У підписі до фото Настя розповіла, де перебуває чоловік, і чим він займається зараз.

"Ми з Потапом, як і більшість українських артистів, щодня докладаємо всіх зусиль, щоб якнайбільше людей у всьому світі знали правду про Україну і підтримували і допомагали нам. Щоб наше спільне горе та жертви не стали звичними для світу. Вірю, що зараз наша головна місія – це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати та співати пісні, які будуть почуті у всьому світі", – підписала знімок та відео артистка. – "Ми з Льошею мали можливість на LatinAMAs у США гордо тримати наш прапор та розповісти про ситуацію в наших українських містах. Спасибі, Потапе, що був поряд", - написала Настя.

Багатьох у коментарях цікавить питання, як Потап зміг виїхати під час воєнного стану. Відповідь дуже проста, її ж Настя публікувала в блогу  ще 21 лютого. Пара виїхала напередодні, як каже артистка, в робочих справах. 

Читайте також:

Наступна публікація