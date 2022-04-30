Настя Каменських вперше за два місяці війни з'явилася на публіці із чоловіком Потапом

Артистка розповіла, де під час війни перебуває її чоловік Потап, про діяльність якого зараз мало що чути.

В Instagram співачка опублікувала їхнє спільне фото, яке було зроблено на церемонії Latin American Music Awards 2022 у Лас-Вегасі, де Каменських виступала на підтримку України.

Настя одягнена в тренч із патріотичними гаслами, який для неї розписала найкраща подруга, а Потап – у жовту толстовку та блакитні шорти. Пара тримає над головою прапор України. У підписі до фото Настя розповіла, де перебуває чоловік, і чим він займається зараз.

"Ми з Потапом, як і більшість українських артистів, щодня докладаємо всіх зусиль, щоб якнайбільше людей у всьому світі знали правду про Україну і підтримували і допомагали нам. Щоб наше спільне горе та жертви не стали звичними для світу. Вірю, що зараз наша головна місія – це робити те, що в нас найкраще виходить – говорити дуже голосно і на весь світ про те, що відбувається! Писати та співати пісні, які будуть почуті у всьому світі", – підписала знімок та відео артистка. – "Ми з Льошею мали можливість на LatinAMAs у США гордо тримати наш прапор та розповісти про ситуацію в наших українських містах. Спасибі, Потапе, що був поряд", - написала Настя.

Багатьох у коментарях цікавить питання, як Потап зміг виїхати під час воєнного стану. Відповідь дуже проста, її ж Настя публікувала в блогу ще 21 лютого. Пара виїхала напередодні, як каже артистка, в робочих справах.

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