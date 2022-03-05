Настя Каменських закликала росіян, які підтримують війну, відповісти на чотири запитання

Співачка звернулася до росіян.

Настя Каменських опублікувала новий пост в Instagram, у якому звернулася до росіян та закликала не вірити пропаганді, яку показують у їхній країні.

"Люди, які підтримують політику РФ, почитайте, обдумайте, подивіться будь-які джерела, крім вашого ТБ. Ви зрозумієте відповідь на ці питання. Так вам складно усвідомити після стількох років пропаганди і брехні, але це той момент, коли пора її позбуватися заради вашого ж майбутнього.

Мами Росії, зупиніть війну, не бійтеся, вас багато! Ви зможете повернути своїх дітей. Ви зможете не відправити нових солдатів, тут не чекають на них. Наші хлопці змушені стріляти у відповідь, забирати у полон ваших. Їх тут годують, поять, і якщо ви зупините війну — є шанс побачити їх, а ваша влада відправляє мобільні крематорії за вашими солдатами. Просто, щоб знищувати загиблих і вам навіть не скажуть, де вони померли. Зупиніть! Благаємо.

Наші налаштовані рішуче, вони захищають дітей та населення України та з кожним днем рішучість Українських військових та волонтерів зростає та зростає. Не вбивайте своїх дітей мовчанням. Вас багато, і ви зможете не допустити, щоб ще більше ваших чоловіків не відправили сюди! Щоби санкції остаточно не зруйнували вашу країну. Ваші хлопці здаються в полон, бо бачать, що в Україні ЛЮДИ, тут немає нацистів, до них наші ставляться краще за ваших. Невже цього мало, щоб ви зрозуміли, що треба зупинити цю війну. Не робіть так, щоб життя громадян та дітей усієї вашої країни залежали від рішень однієї людини", — написала співачка.

Також зірка закликала росіян відповісти собі на чотири запитання, які виклала у фотокаруселі в Instagram.

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