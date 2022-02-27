Настя Каменських звернулася до білоруських та російських матерів: "Благаємо! Не відпускайте ваших дітей, ваших синів, на вірну смерть!"

Українські зірки продовжують закликати припинити війну.
Третій день по всій території України відбуваються вибухи, стрілянина, триває війна.
Співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram ще одне звернення, зі сльозами на очах закликала білоруських та російських матерів не відпускати своїх синів на вірну смерть!
"Благаємо! Не відпускайте ваших дітей, ваших синів, на вірну смерть! Не відпускайте їх воювати проти людей України! Благаємо, давайте зупинимо цю війну! У нас, в Україні смертельна ситуація! Не пускайте! Врятуйте і ваших дітей, і наших!", – сказала Настя.
Раніше Каменських публікувала ще одне відео, в якому закликала російський народ виходити на вулиці і не мовчати, закликала російських колег не просто писати пости "Ні війні", але робити щось ще, адже одними публікаціями в Instagram війну не зупинити!
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