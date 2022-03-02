Настя Каменських звернулася до людей з усього світу з благанням про допомогу Україні

Настя Каменських звернулася до людей з усього світу з благанням про допомогу Україні

Співачка NK записала відео англійською мовою, щоб якнайбільше людей у всьому світі побачили його, поширили та знали правду про події, які зараз відбуваються в Україні.

"Я хочу звернутися до кожної людини на планеті та прошу бути почутою. Мене звуть NK Настя Каменських і я українська співачка.

24 лютого моя рідна країна зазнала нападу з боку російської армії за наказом її лідера Путіна.

Російська Федерація розпочала війну — неспровоковану та безглузду війну. Російські солдати вбивають людей і вчиняють жахливі злочини.

Вони навмисно вбивають мирних мешканців та дітей.

- Вони обстріляли дитячу лікарню, вбивши безневинних хворих дітей.

- Вони обстрілюють автобуси з беззбройними безневинними жінками та дітьми, які намагаються втекти.

- Вони націлені на дитячі садки.

Скажіть, будь ласка, що це як не геноцид нації?

Україна зараз бореться за свободу та нашу землю, наші демократичні права. Я дуже пишаюся своєю країною та нашим мужнім народом!

Ми дуже вдячні за підтримку з різних куточків світу. Але російська агресія досі не припиняється.

Люди світу, будь ласка, підтримайте Україну. Наші діти не повинні бути убиті. Не має бути бомб над демократичною країною!

Уряди всіх країн, будь ласка, підтримайте Україну, люди світу – будь ласка, робіть пости про Україну.

Ми країна, яка хоче миру. Сьогодні Україна – це символ демократичних цінностей, свободи та стійкості!

Допоможіть нам, поки не пізно! Я прошу вас!" — сказала Настя.

У своєму Instagram співачка публікує страшні кадри справжньої війни та її наслідків в Україні, щоб якнайбільше людей побачили правду. Щоб якнайбільше людей почули від російських солдатів, взятих у полон правду, що синів російських матерів, зовсім молодих пацанів відправили в Україну вбивати мирний народ. А також Настя показала фрагмент новин по російському ТБ, де людям відверто брешуть.

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