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Наталі Портман розповіла, на які жертви пішов Кріс Гемсворт заради сцени із поцілунком

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Наталі Портман розповіла, на які жертви пішов Кріс Гемсворт заради сцени із поцілунком

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Продовжується рекламна компанія фільму "Тор: Любов та грім", у рамках якої зірки діляться цікавими подробицями зі знімального майданчика.

Наталі Портман і Тесса Томпсон нещодавно були на інтерв'ю в "Столичному завтраку з Романом Кемпом ", де трохи попліткували про Кріса Гемсворта.

Кріс Гемсворт / © Associated Press
Кріс Гемсворт / Фото: Associated Press

Наталі Портман розповіла, що Кріс не їв м'яса, поки вони не зняли сцену поцілунку для фільму, бо Наталі веган та Гемсворт думав, що може бути їй неприємним.
"Він справді милий. Він справді хороший хлопець", — сказала Портман в інтерв'ю. І наголосила, що вона не вимагала від актора таких жертв.

Наталі Портман та Тесса Томпсон / © Associated Press
Наталі Портман та Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Томпсон, наголосила, що відмова від м'яса для Кріса — це дійсно дуже велика жертва, вона сказала: "Я навіть не знала, що він може обходитися без м'яса. Він зазвичай з'їдає бізона вранці. Це так мило".

Томпсон також сказала, що навіть коли австралійський актор іноді дратівливий або голодний, "він все одно милий".

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