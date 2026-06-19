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Наталі Портман засвітила вагітний живіт під час святкування свого 45-річчя
Популярна акторка незабаром стане мамою втретє.
У квітні стало відомо, що американська акторка Наталі Портман чекає на дитину від свого нового бойфренда. Батьком дитини є її коханий — 45-річний французький музикант і продюсер Тангі Дестабль, який більш відомий під сценічним псевдонімом Tepr.
9 червня актрисі виповнилося 45 років, і у своєму Instagram вона показала, як провела святковий тиждень. За цей час вона встигла відвідати й Італію, де насолоджувалася місцевою кухнею, пам’ятками та музеями. «Найкращий тиждень на честь дня народження — дякую за всі привітання та Італії за те, що вона така чудова», — написала Портман під знімками.
На одному зі знімків Наталі позувала в худі, яке підкреслило її живіт, що вже помітно округлився.
Зазначимо, що про роман Наталі Портман та музичного продюсера Тангі Дестабля стало відомо в березні минулого року, коли французькі ЗМІ повідомили про їхні стосунки. На той момент акторка вже завершила процес розлучення з колишнім чоловіком — режисером і хореографом Бенжаменом Мільп’є.
У шлюбі з Мільп’є Портман стала мамою двох дітей — 15-річного сина Алефа та 8-річної доньки Амалії, яких колишнє подружжя продовжує виховувати разом.
Нагадаємо, Наталі Портман несподівано з’явилася на червоній доріжці, щоб підтримати подругу.