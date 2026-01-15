Наталія Сумська разом із сином-красунчиком відвідала прем’єру фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" у Києві

Вʼячеслав Хостікоєв і Наталія Сумська

Наталія Сумська і її син — актор Вʼячеслав Хостікоєв — відвідали допрем’єрний показ драми про спорт студії A24 — «Марті Супрім. Геній комбінацій», який відбувся у столичному кінотеатрі Multiplex, в ТРЦ «Республіка».

Народна артистка прийшла підтримати на заході сина, який дублював головного героя Марті Маузера (Тімоті Шаламе) у стрічці.

На заході також були присутні Женя Галич, Анатолій Анатоліч, OSTROVSKYI, фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна, учасник проєкту «Холостячка-2» Роман Свечкоренко з дружиною Валерією Чернецькою та інші.

Про фільм:

«Марті Супрім. Геній комбінацій» — це енергійна, іронічна й водночас глибока історія про одержимість мрією та ціну, яку доводиться платити за її втілення. Події стрічки розгортаються у Нью-Йорку 1950-х років і розповідають про амбітного молодого мрійника Марті Маузера, який прагне перетворити настільний теніс із буденного захоплення на справу всього свого життя. Попри іронію та недовіру оточення він ыде проти системи, покладаючись на єдину зброю — безкомпромісну віру в себе.

Фільм натхненний реальною історією легендарного американського гравця Марті Райсмана. У стрічці його художній образ втілив Тімоті Шаламе — роль, написана спеціально для актора, вже названа критиками однією з найяскравіших у його кар’єрі. Шаламе виконував усі трюки самостійно і від 2018 року інтенсивно тренувався з професійними наставниками з настільного тенісу, адже за сюжетом його персонаж є популяризатором гри в настільний теніс і двічі чемпіоном США серед чоловіків.

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Гвінет Пелтроу, яка є однією з найяскравіших постатей Голлівуду. Серед інших зірок, які зіграли у фільмі — музикант і володар «Греммі» Тайлер («The Creator»), який вперше пробує себе у великому кінопроєкті, легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»), яскрава молода зірка Одеса А’Зіон («Втікачі», «Мешканка», «Примари») та культова комедійна акторка Френ Дрешер, улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

«Марті Супрім. Геній комбінацій» став найвисокобюджетнышим фільмом студії A24 з фінансуванням у 70 мільйонів доларів. У стрічці задіяно понад 150 персонажів, а за стилем і масштабом її порівнюють з культовими «Вовк з Волл-стріт» та «Впіймай мене, якщо зможеш». Режисер кінороботи Джош Саффді відомий за фільмами «Гарні часи» та «Неграновані коштовності». В новій стрічці він поєднує напружений ритм, енергію великої гри та тонку увагу до внутрішнього світу героя. Це перший сольний проєкт Саффді за 15 років.

Фільм увійшов до десятки найкращих стрічок року за версіями Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіномистецтва, отримав три номінації на премії «Золотий глобус» і потрапив до шорт-листів «Оскара» у кількох технічних категоріях. Обмежений прокат у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку стартував 19 грудня 2025 року і встановив рекорд — 875 тисяч доларів за прем’єрний вікенд, що стало найкращим результатом року.

New York Post називає стрічку «найкращим фільмом року». Screen Rant характеризує її як «фільм без гальм — енергійний і безкомпромісний». Variety описує картину як «історію аутсайдера, яка надихає».

Відсьогодні, 15 січня, фільм «Марті Супрім. Геній комбінацій» в українському прокаті.