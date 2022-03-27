Наталія Могилевська зі сльозами на очах зустрілася з переселенцями та заспівала з маленькою дівчинкою на руках

Наталія Могилевська зі сльозами на очах зустрілася з переселенцями та заспівала з маленькою дівчинкою на руках

Співачка Наталія Могилевська продовжує допомагати українцям під час війни.

Народна артистка перебуває зі своїм народом. Наташа показала, як допомагає разом із волонтерами, запостівши кілька нових відео в Instagram.

Могилевська відвідала одне з місць, де зараз живуть ті, хто був змушений через війну залишати свої міста та будинки. Зі сльозами на очах співачка зайшла до величезного приміщення, де люди сплять одне біля одного на споруджених спальних місцях.

Наташа поспілкувалася з людьми, заспівала пісні разом із ними, потримала на руках незнайому їй раніше дівчинку та разом із нею виконала свою пісню "Місяць".

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