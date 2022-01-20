Наталія Водянова у вбранні з паєтками з'явилася на Паризькому тижні моди

Наталія Водянова у вбранні з паєтками з'явилася на Паризькому тижні моди

Модель відвідала шоу Louis Vuitton.

Сьогодні, 20 січня, у Le Carreau Temple в межах Паризького тижня моди відбувся показ чоловічої колекції Louis Vuitton 2022/23. На ньому показали останню колекцію покійного креативного директора Вірджила Абло для Дому моди.

Фешнівент відвідала Наталія Водянова. На ній був стильний костюм з паєтками та декором на топі, чорна водолазка, чорні лосини та чорне взуття з відкритими пальцями. Модель мала стрункий та стильний вигляд.

Наталія Водянова / Getty Images

Волосся її мало такий вигляд, ніби вона висушила його без фену. На обличчі був ніжний макіяж із персиковими тінями на повіках і ніжно-рожевим блиском на губах. На плечі у Водянової висіла чорна сумка.

На модний показ прийшла також Наомі Кемпбелл. На ній був екстравагантний білий балахон від Louis Vuitton з бежевими вставками, схожими на спортивну олімпійку.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

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