Наталя Могилевська у свій день народження виступить з моновиставою у театрі

У співачки сьогодні день народження.

Сьогодні, 2 серпня, Наталі Могилевській виповнилося 47 років. Свій день народження співачка проведе на сцені театру. Зустрічати гостей вона буде під час моновистави "Я вдома".

"Для акторки велика радість грати виставу у свій день народження! Кожна зустріч із вами для мене подарунок. У день народження - він особливий", - сказала Наталя.

Наталя Могилевська/Пресслужба

Ходять чутки, що серед гостей буде і коханий чоловік артистки.

Нагадаємо, напочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Могилевська познайомилася з чоловіком, з яким розвиває стосунки. Артистка тримає коханого у секреті , хоча не приховує, що закохана і щаслива.

До слова, вистава "Я вдома" відбудеться 2 серпня о 19.00 год на сцені театру ім. Лесі Українки.

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